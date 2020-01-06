"قناة السويس" تتوقع نمو إيراداتها في 2020 رغم التوترات الجيوسياسية

توقع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن تحقق هيئة قناة السويس ارتفاعا في إيراداتها خلال العام المقبل، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، إن الدراسات التي تقوم بها الهيئة تشير إلى أن نشاط قناة السويس عام 2020 سيظل عند مستوى 2019.

وذكر أن استراتيجية عمل قناة السويس تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية لجذب العملاء وجذب خطوط ملاحية لم تكن تمر من قبل في قناة السويس، وهو ما سيؤدي إلى المحافظة على معدلات عبور السفن وحمولتها، مع زيادة العائد.

وقررت الهيئة، يوم السبت الماضي، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة في القناة، باستثناء سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المسال بنسبة زيادة قدرها 5%.

وأوضح ربيع أن أسباب القرار، يرجع إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% العام الماضي، بجانب انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% عام 2018 إلى 6.1% في عام 2019، ومن المنتظر أن يصبح 5.8% في 2020، بالإضافة إلى انخفاض اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.2% بسبب استمرار الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعزا ارتفاع إيرادات القناة في عام 2019 يعود إلى قناة السويس الجديدة، الذي أعطى أعماقا أكثر للسفن وزمنا أقل للعبور، بجانب الآمان المتوفر حاليا في قناة السويس، والحوافز التي تعطيها الهيئة للخطوط الملاحية، وحملة التسويق التي استهدفت شركات شحن جديدة.

وأوضح أن المفاوضات التي تجريها الهيئة مع شركة أكابارس الروسية، تستهدف تطوير الترسانات البحرية للهيئة، وبناء سفن جديدة.