السعودية.. اتفاقية لتحويل الفحم لبتروكيماويات بـ21 مليار ريال

كشفت الهيئة الملكية في ينبع السعودية عن توقيع اتفاقية استثمارية لتخصيص أرض بمدينة ينبع الصناعية لمشروع شركة البولي كيم السعودية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن قيمة الاستثمار بالمشروع يفوق الـ 21 مليار ريال، ويمتد على مساحة تصل لأكثر من مليوني متر مربع.

وأضافت الهيئة الملكية بينبع أن توقيع الاتفاقية مع الشريك الصيني يأتي تتويجاً لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية، التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يقوم بتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1500وظيفة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة فهد القرشي، والعضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي نبيل تركستاني.

وأشار القرشي، إلى أنه سيتم البدء في الإنشاء بالعام القادم، متوقعاً أن يكون التشغيل في العام 2024.