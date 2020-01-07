السعودية.. توطين وظائف سائقي تطبيقات التاكسي 100%

أكد المدير العام للنقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة العامة للنقل السعودية، المهندس، ماجد الزهراني، إحلال 20 ألف سعودي عامل في تطبيقات توجيه المركبات مكان السائقين الأجانب.

وقال الزهراني لصحيفة الوطن السعودية إن هذه هي الدفعة الأخيرة من عدد الأجانب العاملين في تطبيقات توجيه المركبات، إذ تتم الآن مرحلة الإحلال الأخيرة، وذلك بعد قرار توطين وظائف تطبيقات توجيه المركبات بنسبة 100%.

وأشار الزهراني إلى أن عدد السائقات السعوديات العاملات في مجال تطبيقات توجيه المركبات بلغ 2000 سائقة، من إجمالي ما يقارب 600 ألف سائق سعودي عامل في هذه التطبيقات.

كما يوجد 11 منشأة مرخصة لتوجيه مركبات الأجرة، فيما يجري العمل حالياً على أن يكون الاستحواذ سعودياً بالكامل لشغل مثل هذه الأعمال مع بداية العام الميلادي الجديد، وذلك خلال الاستغناء عن آخر دفعة للسائقين الأجانب.

وقدر عدد الأجانب العاملين حالياً بـ 20 ألف سائق، سيتم الاستغناء عنهم، ليشغل مكانهم السعوديون، مبيناً أن السعودة ستكون بنسبة 100% هذا العام.

وأوضح الزهراني أن السائق السعودي أثبت كفاءته في هذا المجال منذ اليوم الأول لقرار توطين توجيه المركبات، متوقعاً استمرار السائق السعودي والعمل وقتاً أطول في ظل الطلب على التطبيق الموجه، والتوجه العام لمبدأ الاقتصاد التشاركي الذي يشهد نمواً متزايداً في العالم.