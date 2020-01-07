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مجلس الوزراء يوافق لبنك صيني على فتح فروع له داخل السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
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قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة.

وفوض المجلس وزير المالية محمد الجدعان بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن عدد البنوك الأجنبية في السعودية حاليا 17 بنكا، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 18 بعد منح بنك الصين المحدود رخصة للعمل في المملكة.

وحتى أغسطس الماضي بلغ عدد فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية، 20 فرعاً من أصل 2062 فرعاً عاملاً، تعادل نسبة الفروع الأجنبية 0.97 %، فيما بلغ عدد البنوك الأجنبية والخليجية العاملة في السعودية 14 بنكاً، و11 بنكاً سعودياً.

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