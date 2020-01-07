مصر تستهدف 6.4% نموا اقتصاديا العام المالي المقبل

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، التي يجري إعدادها حاليا، تستهدف تحقيق معدل نمو 6.4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%.

وأوضح في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تلك المستهدفات ستتحقق من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يعظم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.

وتستهدف مصر تحقيق 6% نموا خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2020، مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي الماضي. وحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 5.6% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019/2020، مقابل 5.3% قبل عام.