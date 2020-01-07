هيئة الإحصاء: 1.6% من المساكن السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في المملكة، والتي بلغت 1.6%.

وبحسب تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، استحوذت منطقة حائل على أعلى نسبة في استخدام الطاقة الشمسية وذلك بنسبة 2.3%، بينما كانت منطقة الباحة هي الأقل استخداماً للطاقة الشمسية بين مناطق المملكة، وذلك بنسبة 0.79%.

كانت السعودية قد أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهي مبادرة استراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث يستهدف البرنامج زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

للاطلاع على تقرير مؤشرات الطاقة المتجددة لعام 2018.