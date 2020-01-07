"هيئة المهندسين": تسجيل دخول 3 آلاف سعودي بنهاية 2019

تراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين خلال العام الماضي 2019 بأكثر من 24 ألف مهندس، إذ بلغ عددهم نحو 125 ألف مهندس، مقابل 149300 مهندس بنهاية عام 2018.

وأوضح عبدالناصر العبداللطيف المتحدث باسم الهيئة، أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة ارتفع بنحو ثلاثة آلاف مهندس بنهاية 2019، ليتجاوز عددهم 38 ألف مهندس، وذلك من إجمالي 163120 مهندسا مسجلا في الهيئة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبلغ عدد المحكمين من المهندسين السعوديين 181 محكما، فيما بلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية نحو 2517 مكتبا هندسيا، في حين بلغ عدد الشركات الهندسية نحو 275 شركة.

وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين، في وقت سابق، اتفاقا يتضمن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمسة أعوام، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاثة أعوام، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.

وشددت الهيئة على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.

إلى ذلك، بحثت الهيئة السعودية للمهندسين، الأربعاء الماضي، مع عدد من المهندسين خلال ورشة عمل خصصت للكادر الهندسي، مسار ملف الكادر الهندسي ومراحل العمل التي مر بها وصولا إلى آخر مستجداته.

وذكر المهندس سعد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة تضع نصب عينيها مصلحة المهندس السعودي وانعكاس الكادر عليه، مشيرا إلى أن لجنة الكادر الهندسي في الهيئة عكفت على الرد على ما يرد إليها من استفسارات من الجهات المعنية ذات العلاقة واستجابت لكل ما يطلب منها في سبيل تحقيق آمال المهندسين وتطلعاتهم.