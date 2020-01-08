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الإمارات تعلن هويتها الإعلامية المرئية

المصدر: العربية.نت
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق الهوية الإعلامية المرئية لها، والتي ترمز للإمارات السبع، وقادة الاتحاد الإماراتي، ومنجزات الدولة.

وتأتي الهوية الإعلامية الإماراتية على شكل سبعة أعمدة مرتفعة ملونة بلون العلم الإماراتي.

وكتب نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على "تويتر": "أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و49 مبدعا إماراتيا الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الهوية "تمثل خارطتنا، وتصاعد طموحاتنا، وسبع إماراتنا التي تسابق العالم، وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا".

وفتحت الإمارات باب التصويت الإلكتروني لاختيار تصميم من ثلاثة تصاميم عرضتها للجمهور وجرى التصويت من قبل حوالي 10.6 مليون مشارك من 185 دولة.

كلمات دالّة

#الإمارات, #الهوية, #الإعلامية

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