الإمارات تعلن هويتها الإعلامية المرئية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق الهوية الإعلامية المرئية لها، والتي ترمز للإمارات السبع، وقادة الاتحاد الإماراتي، ومنجزات الدولة.

وتأتي الهوية الإعلامية الإماراتية على شكل سبعة أعمدة مرتفعة ملونة بلون العلم الإماراتي.

أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و٤٩ مبدع إماراتي الهوية الاعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات ... هوية تمثل خارطتنا .. وتصاعد طموحاتنا .. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا pic.twitter.com/1qIY3gU4nP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 8, 2020

وكتب نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على "تويتر": "أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و49 مبدعا إماراتيا الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الهوية "تمثل خارطتنا، وتصاعد طموحاتنا، وسبع إماراتنا التي تسابق العالم، وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا".

وفتحت الإمارات باب التصويت الإلكتروني لاختيار تصميم من ثلاثة تصاميم عرضتها للجمهور وجرى التصويت من قبل حوالي 10.6 مليون مشارك من 185 دولة.