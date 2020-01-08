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صندوق أبوظبي السيادي يبيع حصة في بنك إيطالي بـ 947 مليون دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
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باعت شركة مبادلة للاستثمار "الصندوق السيادي لأبوظبي" أكثر من نصف حصتها في بنك "يوني كريديت" الإيطالي، في إطار عمليات بيع أصولها الخارجية، وفقا لبلومبرغ.

وتراجعت حصة الصندوق إلى 2.02% في 20 ديسمبر الماضي، وفقاً لإفصاح البنك، يوم أمس الثلاثاء، أرسله للهيئة التنظيمية للسوق في إيطاليا. وكانت حصة مبادلة في البنك الإيطالي 4.99% في يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة الحصة التي باعها الصندوق في البنك 850 مليون يورو (947 مليون دولار أميركي)، وفقا لسعر إغلاق سعر السهم أمس.

ورفض المسؤولون في كل من مبادلة ويونيكريدت التعليق على الموضوع. واشترت مبادلة الحصة في عام 2010، في إطار استراتيجيتها لتنويع اقتصادها.

وتضم استثمارات شركة مبادلة للاستثمار محفظة أعمال متنوعة تغطي عدداً من قطاعات الأعمال العالمية، وتنتشر في أكثر من 50 دولة حول العالم.

كلمات دالّة

#مبادلة, #أبوظبي, #صندوق سيادي, #بنك إيطالي, #تخارج

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