التكنولوجيا تحارب نفسها من خلال تقنيات مختصة بالصحة

تنطلق هذا الأسبوع فعاليات معرض CES أو Consumer Electronics show في لاس فيغاس في عامه الثالث والخمسين، الذي يستعرض أمام 170 ألف زائر، أحدث الأجهزة والتطورات الإلكترونية، من الهواتف الذكية إلى المنازل الذكية.

فبعد عقد من تعريض صحتنا الجسدية والنفسية لمشاكل عدة، من خلال الاستخدام المفرط على الشاشات والأجهزة الذكية، حيث نقضي بالمتوسط أكثر من 10 ساعات في اليوم أمام جهاز رقمي. اليوم تحاول التكنولوجيا محاربة نفسها من خلال تقنيات مختصة بالصحة تعكس مسار التكنولوجيا في العقد الماضي.

ويبدو هذا واضحاً في التقنيات التي يتم إطلاقها هذا الأسبوع في CES أو Consumer Electronics show في لاس فيغاس.

وكانت الفئة الأسرع نمواً في معرض CES في السنوات الأخيرة هي الصحة واللياقة البدنية، حيث يطلق معظم العارضين الخدمات والأجهزة الأحدث والأكثر ابتكاراً في هذا القطاع ومنها:

السوار الذكي من GOBEE3 الذي يتعقب السعرات الحرارية تلقائياً من مجسات على سطح الجلد دون الحاجة لتسجيل ما تناولته من طعام وكذلك تقيس هذه المجسات رطوبة الجسم ومستويات التوتر و EnvisionBody الذي يبين للأشخاص كيف سيبدون إذا مارسوا المزيد من التمارين الرياضية.

وقناع العين الذي يستخدم الحرارة لمواجهة الآثار الضارة للشاشات من (UmayCare). وتستخدم CyclePath تقنية Hybrid لتعزيز طريقة أكثر صحية للأطفال أثناء اللعب على أجهزتهم من خلال ممارسة ركوب الدراجة.

كما يتوسع استخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) في الرعاية الصحية بشكل سريع، حيث يتوقع الخبراء أن يصل السوق إلى 30 مليار دولار في غضون ست سنوات. وتستخدم شركات مثل AppliedVR التكنولوجيا لمساعدة المرضى على تدريب أدمغتهم لإدارة الألم الحاد والمزمن. وتساعد Evolv Rehabilitation Technologies الناجين من السكتة الدماغية على استعادة التنسيق البدني بطريقة ممتعة.

أيضاً تمنحك سجادة اليوغا الذكية من (YogiFi)ملاحظات حول ممارساتك و Pivot App تطبيق يساعد المدخن للإقلاع عن التدخين، الذي يتسبب بوفاة نصف مليون شخص سنوياً في أميركا فقط.