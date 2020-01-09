حرب التجارة إلى خواتيمها السعيدة.. توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني سيوقّع اتفاق المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع القادم.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع، علما أن نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور واشنطن من الـ13 وحتى الـ15 من شهر يناير الحالي.

موضوع يهمك قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدما جيدا نحو استكمال الجزء الأول من... اتفاق على 3 مراحل لتهدئة حرب التجارة الأميركية الصينية اقتصاد

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.

وكان المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، قد قال في نوفمبر الماضي، إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدما جيدا نحو استكمال الجزء الأول من اتفاق تجاري ولكن ستكون هناك ضرورة لمرحلتين إضافيتين لمعالجة كل "المخالفات الهيكلية القاتلة" للصين.

وأبلغ نافارو محطة "فوكس بيزنس نتوورك"، آنذاك، أن محور الاتفاق آلية تطبيق تسمح للولايات المتحدة بفرض تعريفات على أي انتهاكات للاتفاق دون خوف من اتخاذ الصين خطوات انتقامية.

وأضاف "سنكون بحاجة لثلاث مراحل من الاتفاق لمعالجة كل المخالفات الهيكلية السبع القاتلة للصين".

وقال مسؤولون أميركيون وصينيون سابقا إنهم حققوا تقدما طيبا نحو التوصل "لمرحلة أولى" من اتفاق تجاري بعد نحو 16 شهرا من التعريفات الجمركية التي أبطأت النمو العالمي.