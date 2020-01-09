مصر.. التضخم السنوي يرتفع إلى 6.8% في ديسمبر

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، ليسجل 6.8% في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 2.7% في نوفمبر من عام 2019.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة منى بدير، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه القفزة كانت متوقعة حيث أن تأثير سنة الأساس، التي كانت السبب الرئيسي في تراجع معدلات التضخم في الـ6 أشهر الماضية في طريقها للزوال.

وأشارت إلى أن هذه المستويات تبقى في حدود مستهدفات المركزي المصري، ما يوفر له مساحة كافية للحفاظ على سياسة خفض أسعار الفائدة ، غير أنه بالمقابل توجد العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة سيتوقف عندها المركزي لتقييم تأثيراتها.

في المقابل، تراجع معدل التضخم الشهر الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2018، الذي بلغ نحو 11%.

وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر إن تراجع التضخم مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.

ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم عند 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر من العام 2019 سجل 104.4 نقطة، بانخفاض نسبته 0.2% عن شهر نوفمبر من العام 2019.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.8%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2% على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.

وكان معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مع تراجع التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

ومن المتوقع أن تلعب قراءة التضخم دورا مهما في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 16 يناير.

وكان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع في 26 ديسمبر الماضي ولكن تأجل لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعلن تشكيل اللجنة الجديد رسميا خلال الأيام المقبلة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وتشير استطلاعات رأي أجريت خلال الشهر الماضي إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.