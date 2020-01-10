تراجع بـ48% من صادرات ألمانيا لإيران في يناير

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة تراجع صادرات ألمانيا إلى إيران النصف تقريباً في الأحد عشر شهراً الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وبين يناير ونوفمبر 2019، تراجعت الشحنات الألمانية إلى إيران 48.2% إلى حوالي 1.3 مليار يورو (1.44 مليار دولار)، وفقا للأرقام. تستورد إيران من ألمانيا بالأساس الآلات والمنتجات الكيماوية والأغذية والأدوية.

وتراجعت واردات ألمانيا من إيران 54.7% إلى حوالي 191 مليون يورو في الفترة ذاتها.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية في 2018 وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات جديدة، مما خفض صادرات إيران النفطية وأضر ضررا شديدا باقتصادها. وتصاعدت التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا في وقت سابق هذا الشهر لترد إيران بعدها بضربات صاروخية.