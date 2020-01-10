ترمب يستعد لإبرام اتفاق "المرحلة 1" مع الصين ويمهد للثانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري "بعد وقت قصير" من 15 يناير/كانون الثاني وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.

وقال ترمب في مقابلة مع وحدة لتلفزيون ايه.بي.سي في توليدو بولاية أوهايو "سنوقع في 15 يناير كانون الثاني - أعتقد أنه سيكون 15 يناير كانون الثاني، لكن بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 15 يناير كانون الثاني - اتفاقاً كبيراً مع الصين."

وأضاف ترمب أن إدارته ستبدأ التفاوض على اتفاق تجارة المرحلة 2، بين الولايات المتحدة والصين قريبا لكنه قد ينتظر للانتهاء من أي اتفاق لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ ترمب الصحفيين في البيت الأبيض "سنبدأ التفاوض فورا على المرحلة اثنين. ستستغرق بعض الوقت.. أعتقد أنني قد أرغب في الانتظار للانتهاء منها لما بعد الانتخابات لأنه بهذه الطريقة أعتقد أن بإمكاننا أن نبرم اتفاقا أفضل بقليل، وربما أفضل بكثير".