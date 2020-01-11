قابوس بن سعيد.. 50 عاماً من مسيرة النهضة التنموية

بعد مسيرة حكم امتدت لنصف قرن، رحل السلطان قابوس بن سعيد، تاركاً وراءه إرثاً سياسياً وتنموياً، تجسد في نهضة سلطنة عمان التي قادها إلى مصاف الدول المزدهرة.

ورحل السلطان قابوس بعد نهضة تنموية أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970، فقد بدأت سلطنة عمان منذ بداية عهده بالتصدير التجاري للنفط، والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968.

كما شهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً مع بداية حكمه.

ولد السلطان قابوس في صلالة بمحافظة ظفار في 18 نوفمبر عام 1940، وكان الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، وتخرج من أكاديمية ساندهرست العسكرية البريطانية برتبة ملازم ثان.

واعتمدت سياسة السلطان قابوس الاقتصادية على الخطط الخمسية للمشاريع التنموية، حيث تمكن على مدار السنوات الماضية من أن ينقل البلاد إلى دولة عصرية، متنوعة في اقتصادها وتنميتها.

واهتم السلطان قابوس منذ توليه الحكم بتنفيذ مشاريع تنموية عديدة لرفع مستوى معيشة المواطن العماني، حيث ركز على إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية.

وأنشأ أول دار للأوبرا في منطقة الخليج العربي وتعرف اليوم بدار الأوبرا السلطانية العمانية في مسقط.

وجاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً من بين أفضل 20 دولة نموا في التجارة العالمية خلال 2019 في مؤشر (تريد- 20)، وفقا للتقرير الصادر عن بنك "ستاندرد تشارترد".

وسجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية يونيو 2019 فائضا بنحو 7.8 مليار دولار، كما نما اقتصاد البلاد 3.4% في 2018.

وذكرت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، أن لدى سلطنة عمان، إمكانات كبيرة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة.