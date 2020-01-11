"ناسا" تستعرض أقوى صاروخ فضائي في التاريخ

استعرضت وكالة ناسا الأميركية لأبحاث الفضاء صاروخها الفضائي الأكبر في التاريخ خلال عملية نقله قبيل إجراء اختبار نهائي له من خلال إرساله إلى مركز ستينيس الفضائي في ولاية مسيسبي.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها مدير الوكالة، جيم بريدجستين، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر المرحلة الأساسية من الصاروخ العملاق "إس.إل.إس"، والذي يبلغ طوله نحو 365 قدما، بينما كان يتم جره وتحميله تمهيدا لنقله.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الصاروخ نحو 13 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية التي أضافت أن الصاروخ يمكنه قطع مسافة تصل إلى نحو 17600ميل في الساعة.

وتم تصنيع الصاروخ لإطلاق مركبة "أوريون" إلى القمر، في إطار برنامج "أرتيميس" الذي يهدف إلى إرسال رجال الفضاء إلى القمر بحلول 2024، كما يهدف أيضا لإرسال الإنسان إلى كوكب المريخ بحلول 2030 خلال رحلة تستغرق نحو 3 أشهر، وتعتبر هذه المرحلة الأكبر التي صنعتها ناسا في مصنعها بولاية لويزيانا.

ويتضمن الاختبار النهائي اختبارا كاملا لجميع أجهزة الطيران للمرحلة الأساسية من الصاروخ بما في ذلك ثلاثة أجهزة كمبيوتر وصهاريج للوقود تحتوي على نحو 700 ألف جالون من الوقود.

وقال مدير الوكالة في تغريدة منفصلة على تويتر "تم إطلاق المرحلة الأولى للصاروخ إس.إل.إس العملاق في لويزيانا اليوم، سنتوجه الآن إلى ستينيس لإجراء الاختبار.. سنحقق تقدما لا يصدق هذا العام نحو هبوط أول امرأة ورجل على سطح القمر بحلول 2024".

واضطرت ناسا إلى تأجيل الإعلان عن اكتمال الصاروخ عدة أعوام حتى الآن، وكانت الخطة الأصلية أن تبدأ بإطلاق أول رحلة تجريبية للصاروخ خلال العام الحالي.