نصف مليار جنيه عائد متوقع من 3 مناجم ذهب بمصر

دخلت مجموعة "زد جولد" الكندية، العاملة بمجال التنقيب عن الذهب، في شراكة مع شركة شلاتين للتعدين، لاستغلال 3 مناطق تابعة للأخيرة لاستخراج وإنتاج المعدن الأصفر فى الصحراء الشرقية بمصر.

وقال محمد زاهر، رئيس مجلس إدارة "زد جولد" ورئيس لجنة التعدين في مجلس الأعمال المصري الكندي، في مقابلة مع "العربية"، إن العائد المتوقع من المناطق الثلاث يصل إلى نصف مليار جنيه.

وأشار إلى أن مالك المشروع هو الهيئة المصرية للثروة المعدنية، ويجري استغلاله عبر هذه الشراكة لـ3 مناجم تعد من أقدم المناجم في العالم.

يذكر أن المناطق الثلاث هي السد والفواخير وعطا الله، وجرى التعاقد بين الكيانين بما يضمن حصول شركة شلاتين على حصة 53% مقابل 47% لـ"زد جولد" في استغلال مناطق الامتياز الثلاث.