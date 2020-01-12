هل يمكن لدول الخليج إلغاء دعم الكهرباء تماماً؟

أكد الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي أند الشرق الأوسط، أن سياسة تسعير الطاقة في الخليج غير مستدامة، موضحاً أن الحلول الحالية التي ربما تكون صعبة ستوفر خيارات أكثر مرونة في المستقبل، وتدعم التنمية ورضا المجتمع.

وقال البرعي في مقابلة مع "العربية" إن عدم تغيير سياسة تسعير الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى العام 2035 سينتج عنه زيادة في الاستهلاك.

وأوضح أن سياسة تسعير الطاقة في الدول الخليجية غير مستدامة، نتيجة لعقود من دعم أسعار الطاقة محليا، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بالإضافة إلى الطاقة المهدرة.

وقدر تقرير صادر عن استراتيجي آند الشرق الأوسط، كلفة دعم الطاقة خلال العشرين عاما الماضية بـ 120 مليار دولار، متوقعاً كلفة بـ 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.