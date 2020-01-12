1969 شركة جديدة يستقطبها "مركز دبي للسلع" خلال 2019

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل 1969 شركة جديدة خلال العام 2019، واختتم عام 2019 بأقوى أداء للربع الرابع في أربع سنوات من حيث عدد الشركات الجديدة المنضمة إليه.

وأضاف، في بيان صحافي صدر، اليوم الأحد، أن 559 شركة جديدة انضمت إلى المنطقة الحرة التابعة للمركز خلال الربع الرابع، ما يمثل نمواً بنسبة 20%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وفي أكتوبر 2019، شهد المركز، الذي يعد منطقة حرة تابعة لحكومة دبي ومختصاً بتجارة السلع، انضمام 202 شركة جديدة مسجلاً أعلى وتيرة نمو في شهر واحد خلال العامين الماضيين. وبشكل عام، ارتفع عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى المركز بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم، إن المركز أصبح الآن مقراً لأكثر من 17 ألف شركة، مشيرا إلى أن المركز يتطلع إلى استقطاب مزيد من الشركات خلال العام 2020 وبالتالي زيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وتشمل قائمة الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات متعددة الجنسيات تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات.