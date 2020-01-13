أمير منطقة مكة يكشف عن مشروعات كبرى في جدة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‫خالد الفيصل، ‫عن مشروعات كُبرى في محافظة جدة، وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أمير مكة #خالد_الفيصل

يُعلن خلال افتتاحه #الحديقة_الثقافية

ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي

تحت شعار:

" #كيف_نكون_قدوة بلغة القرآن"

عن مشروعات كُبرى في جدة

وجه بها #خادم_الحرمين_الشريفين

ويشرف عليها بشكل مباشر #ولي_العهد

..سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات#إمارة_مكة pic.twitter.com/NQt4bsMSgg — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 12, 2020

جاء ذلك خلال افتتاح "‫الحديقة الثقافية" في الواجهة البحرية بجدة، الأحد، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدماً شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.