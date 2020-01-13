عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

أمير منطقة مكة يكشف عن مشروعات كبرى في جدة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‫خالد الفيصل، ‫عن مشروعات كُبرى في محافظة جدة، وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال افتتاح "‫الحديقة الثقافية" في الواجهة البحرية بجدة، الأحد، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدماً شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

كلمات دالّة

#الملك سلمان, #محمد بن سلمان, #محافظة جدة, #مكة المكرمة, #خالد الفيصل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر