الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات بـ23 مليار دولار

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم، تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ بجانب البيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

وقال ولي عهد أبوظبي إنه شهد والرئيس الإندونيسي تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، متابعا: "إندونيسيا شريك مهم ولها ثقل إقليمي ودولي فاعل، حرصنا مشترك على تدعيم آفاق التعاون وتطويره لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما".

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على حسابه على تويتر اليوم الاثنين، إن إندونيسيا وقعت 11 اتفاقية في مجال الأعمال مع دولة الإمارات العربية تبلغ قيمتها مجتمعة 314.9 تريليون روبية (23 مليار دولار) تشمل الاستثمار في الطاقة وقطاعات أخرى.

وقال ويدودو إنه تم التوقيع أيضا على خمس اتفاقيات بين الحكومتين. وقالت ريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا في بيان إن الاتفاقيات تشمل التعليم والصحة والزراعة ومكافحة الإرهاب.

وقال لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار إن ويدودو والشيخ محمد بن زايد ناقشا أيضا خطة لإنشاء صندوق للثروة السيادية.

وأضاف في بيان إن مجموعة سوفت بنك اليابانية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية أبدتا أيضا اهتماما بالمشاركة في الصندوق.

وتضمنت مراسم التبادل ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التالية:

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، ونظيرتها وزارة الصحة الإندونيسية، بشأن التعاون في المجالات الصحية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والثقافة في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة الإندونيسية للتعاون في المجالات الزراعية والتنوع الغذائي.

- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم لتقييم فرصة انشاء مشروع لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات في بالونجان إندونيسيا بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي بيرتامينا "بيرسيرو".

- اتفاقية بيع الغاز البترولي المسال بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي بيرتامينا "بيرسيرو".

- مذكرة تفاهم لتوريد النافثا الخام بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات تي بي كيه".

- اتفاقية شراء الطاقة بين مجموعة شركات إندونيسية.

- اتفاقية المشروع المشترك الرسمي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون بشأن محطة حاويات ماسبيون الدولية بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة سنويا في جاوة الشرقية في إندونيسيا.

- مذكرة التفاهم بين الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة "اساهان للألومنيوم الإندونيسية.

- اتفاقية تهدف إلى تقييم المزيد من فرص التعاون في قطاع التكرير في إندونيسيا بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة الطاقة الإندونيسية "بي تي برتامينا.

- مذكرة تفاهم مع الوكالة الإندونيسية للبحوث والتنمية الزراعية بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير لتسويق المحاصيل الزراعية في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين شركة سال وشركة تليكوم إندونيسيا حول تطبيق التعليم الرقمي ل K-12 في إندونيسيا.

- خطاب نوايا بين حكومة إقليم مقاطعة جاوة الغربية ومجموعة لولو الدولية بشأن تحسين استيعاب القوى العاملة في جاوة الغربية من خلال برنامج التمكين وبناء القدرات.

- مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لوجستي وميناء جاف، ومستودع للحاويات الداخلية في سوبانج ،جاوة الغربية، إندونيسيا.