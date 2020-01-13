مصر.. مطالبة بحلول شاملة تدعم مناخ الاستثمار الصناعي

دعا مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى مواصلة نهج الحلول الشاملة في مناخ الاستثمار بالصناعة المصرية وعدم الاكتفاء بالحلول الفردية.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز، هيثم عبد العظيم، إن شركته تضخ استثمارات قدرها 120 مليار جنيه في مشروعين... "أورا ديفيلوبرز" للعربية: 120 مليار جنيه استثمارات جديدة بمصر شركات

وقال طلبة في مقابلة مع "العربية" إن من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات المهمة في مصر هي اصطدام التطبيق بالجهاز الوظيفي، في ظل وجود تشريعات بعضها جيد وبعضها الآخر غير جيد ومضاد للاستثمار.

وأضاف أن على الجهات الحكومية الأخذ بآراء المحترفين والمستثمرين والصناعيين والمصدرين في مختلف المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، بجانب العمل على خطوات تضمن زيادة الصادرات وإصلاح وزيادة الناتج الصناعي، والقيمة المضافة للصناعة المصرية، وتحديث تكنولوجيا الصناعة المصرية.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ترأس الاجتماع الأول لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار، التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال على ضخ استثمارات في المشروعات التنموية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار مجلس الوزراء أنه قد تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار تضم محافظ البنك المركزي، وعددا من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين في القطاعات المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجموعة تهدف إلى الوقوف على المشكلات التي تعوق ضخ استثمارات جديدة من وجهة نظر المستثمرين، ورجال الأعمال، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص.