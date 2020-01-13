ديون العالم تسجل رقماً مخيفاً ومؤسسة دولية تحذر

قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الاثنين، إن إجمالي الديون في العالم وصلت إلى مستوى قياسي عند 253 تريليون دولار ما يمثل نحو 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن ديون الأسواق الناشئة بلغت 72 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، تمثل 223% من الناتج المحلي لتلك الدول، فيما وصلت ديون الأسواق المتقدمة إلى 180 تريليون دولار ما يمثل 383% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يواصل الدين العالمي نموه خلال عام 2020، وأن يصل إلى 257 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بديون القطاع غير المالي.

وأوضح التقرير أن الديون في فنلندا وكندا وفرنسا زادت بصورة كبيرة بنهاية الربع الثالث عند مقارنتها بالربع الثالث من العام الماضي.

وفي الأسواق الناشئة، ارتفع الدين بصورة كبيرة في كوريا الجنوبية وشيلي، فيما تراجع في كل من مصر وتركيا والأرجنتين بصورة ملحوظة.