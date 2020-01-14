اقتصادية قناة السويس تعتزم إنشاء ذراع استثمارية

قال يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر تريد إنشاء ذراع استثمارية لتوجيه الأموال إلى مشروعات على القناة للاستفادة من القرب من أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

وتوجه الحكومة منذ سنوات استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية حول قناة السويس، سعيا لجذب قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة. وتأمل الحكومة أن تصبح محركا رئيسيا للنمو وتوفير الوظائف.

وقال زكي خلال اجتماع لغرفة التجارة الأميركية في مصر "نود أن نرى ذراعا مالية لهذا يمكن أن تدخل في شراكة مع المطورين. ستتوجه إلى البنوك: بنوك الإقراض وبنوك الاستثمار وغيرها لخلق فرصة معينة".

وأضاف "نعكف الآن على نطاقها وتأسيسها. القصد هو إنشاء ذراع استثمارية وتجارية".