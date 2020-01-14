المغرب مهددا تركيا بإلغاء اتفاق التجارة: خسائرنا مليارا دولار سنويا

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، حفيظ العلمي، عن خسارة بلاده ملياري دولار أميركي سنويا، بسبب الاتفاقيات التجارية مع تركيا.

وقال العلمي، إنه أبلغ المسؤولين الأتراك: "إما سنصل إلى حلول أو سنمزق هذه الاتفاقية". ومن جهة ثانية، اعترف الوزير المغربي، بأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سجلت ارتفاعا في الصادرات المغربية، بنسبة 23%.

ولكن الوزير المغربي في نفس الوقت، اعترف بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا، يدفع الرباط إلى البحث عن طريق، لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المسؤول الحكومي المغربي، بأن وزارته "تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية"، معترفاً بوجود مشكل في قطاع النسيج المغربي بسبب تركيا.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، اتهاما إلى تركيا، بإغراق السوق المغربي بالملابس، ما تسبب في إلغاء بعض الوظائف في بلاده.