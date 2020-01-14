تقرير: ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 8% في 2019

أظهر التقرير السنوي لـ"سيلزفورس" في قطاع المبيعات الإلكترونية ارتفاع اعتماد المستهلكين على آليات الذكاء الاصطناعي في مشترياتهم الإلكترونية، حيث مثلت 10% من مجموع طلباتهم خلال موسم التسوق في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات موسم التسوق الإلكتروني للعام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 723 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق حسب تقرير لسيلزفورس.

ويبدأ موسم التسوق من الأول من نوفمبر إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

وأظهر التقرير اعتماد المستهلكين بشكل كبير على الهاتف المحمول في طلباتهم الإلكترونية، حيث استحوذ المحمول على 80% من الحركة الرقمية و65% من الطلبات الرقمية.

وارتفعت حركة البيانات الرقمية في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني الذي يقع ضمن موسم التسوق بنسبة 13%، في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام الأسبق.

وظهر جليا ارتفاع اعتماد المستهلكين على آليات الذكاء الاصطناعي، حيث شكلت طلبات الشراء الإلكتروني التي اعتمدت على هذه التقنية 10%، بالإضافة إلى تشكيلها 5% من العائدات الرقمية.

وحقق أسبوع التسوق الإلكتروني للعام الماضي رقماً قياسياً، حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

وشهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة "انقر واستلم" نشاطاً أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56% وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.