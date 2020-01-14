"الاتصالات السعودية" تدعو لتقديم طلبات لإصدار تراخيص الشبكات الافتراضية

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تدعو لتقديم طلبات لإصدار تراخيص لمشغلين خارجيين لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.

وقالت الهيئة إن هذا القرار سيلعب دورا في تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 بزيادة نشاط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر استخدام تقنيات رقمية، بينما يطور اقتصاد المملكة القائم على المعرفة.

يأتي ذلك، عقب إعلان الهيئة، يوم الأحد الماضي، عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.