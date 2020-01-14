جي بي مورغان: 7% نمو متوقع بالقروض في الإمارات والسعودية 2020

بينما تتطلع البنوك في السعودية والإمارات إلى زيادة معدلات القروض في 2020، تواجه المصارف هناك تحديا يتمثل في تباطؤ نمو الأرباح في ظل تراجع معدلات الفائدة الذي يضغط على هامش الربح.

ومن المتوقع أن يساهم إكسبو 2020 في زيادة معدلات إقراض البنوك بالإمارات، إذ إن المعرض سينعقد على مدار ستة أشهر ويستضيف نحو 190 دولة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة إلى 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 1.6% خلال العام الماضي، وفقا لبلومبيرغ، مشيرة إلى أن التوسع الإقليمي في البنوك الإماراتية سيدعم عوائد البنوك.

وتوقع المحلل في جي بي مورغان أند تشيز، ناريش بيلانداني نمو القروض في القطاع المصرفي بالإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال العام الجاري.

وفي المملكة العربية السعودية، توقع بيلانداني أن تزيد القروض بمتوسط يبلغ 7% مقارنة بـ 6% في عام 2019.

وأوضح أن القروض العقارية للأفراد ستواصل مساهمتها في نمو القروض، بعد أن حققت نموا قدره 31% خلال الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي نما إجمالي القروض خلال تلك الفترة بنسبة 4%.

وأشار ناريش إلى أن صافي الأرباح في أكبر البنوك السعودية سيتباطأ نموها إلى 4% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 14% العام الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة الودائع الحالية.