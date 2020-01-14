30 مليار دولار عجزاً متوقعاً بموازنة الكويت 2020/2021

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، اليوم الثلاثاء، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، يقدر بنحو 9.2 مليار دينار كويتي (30 مليار دولار أميركي).

وأضافت العقيل في مؤتمر صحافي، أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 22.5 مليار دينار (74 مليار دولار)، على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولارا للبرميل.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المتوقعة يقدر بنحو 14.8 مليار دينار (48.7 مليار دولار)، منها نحو 12.9 مليار دينار (42.5 مليار دولار)، إيرادات نفطية، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.87 مليار دينار (6.1 مليار دولار).