منوتشين: لا يوجد اتفاق على خفض الرسوم الجمركية للصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما في ذلك تعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها.

وأبلغ منوتشين، أمس الثلاثاء، شبكة فوكس بيزنس أن الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستُعلن الأربعاء، حين من المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في احتفال في البيت الأبيض.

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وقال إن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق، مضيفا أن الشركات والمزارعين الأميركيين قد يحصدون المزيد من المكاسب فور التعامل مع الإصلاحات الهيكلية في اتفاق المرحلة اثنين.

وقال منوتشين إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال منوتشين للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يدرس تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعاً في سبيل إبرام اتفاق لاحق.

وأضاف "إذا توصل الرئيس إلى اتفاق للمرحلة اثنين سريعا، فسيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة 2".

ومن المقرر أن يوقع ترمب اتفاق المرحلة واحد التجاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض. ويأتي التوقيع قبل أسبوع من الموعد المحدد لبدء محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ بغرض المساءلة.

وكان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومنوتشين قالا في وقت سابق، إنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.

وقالا في بيان مشترك إن جميع جوانب اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن الأربعاء، باستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأميركية التي ستشتريها الصين.

وقال البيان "لا توجد اتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد اتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلاً".