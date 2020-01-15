الترفيه: "موسم الرياض" حقق نتائج وأرقاماً مبهرة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالسعودية فيصل بافرط، أن موسم الرياض حقق نتائج وأرقاما مبهرة على جميع الصعد، بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن هذا النجاح الذي تحقق بالدعم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال بافرط "إن الأرقام الكبيرة والنجاحات التي حققها موسم الرياض، كانت تستحق أن يكون لها ختام يليق بها، لذلك سيكون العرض الفني الضخم ليلى أرض الخيال، الختام الأمثل للموسم، ونسعد بوجود شركاء النجاح في الموسم معنا في هذا الحفل، إضافة إلى زوار موسم الرياض".

من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة باليتش للعروض العالمية، كلنا فخر بقدرتنا على إبراز جمال السعودية وثرائها، ونعتقد اعتقاداً راسخاً أننا إذا ما دمجنا الخبرات العالمية مع المواهب الوطنية فسيكون في وسعنا إنشاء عروض فريدة من شأنها أن تُخلف ذكريات لا تنسى وإرثا لا يبلى، هذا وقت رائع للسعوديين، وقد حظينا بشرف وجودنا هنا في رحلة مشتركة نحو رؤية 2030.

يذكر أن حفل ختام فعاليات موسم الرياض الذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي في منطقة ملاعب الرياض يوم الخميس 16 يناير 2020م، شارك في تأليفه 293 شخصاً، من 41 جنسية بما فيها السعودية، ويوجد به 488 مؤدياً، كما تم إنتاج الموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل خاص وحصري للعرض.