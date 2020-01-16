بكين تصدر نص اتفاق المرحلة 1 التجاري

أصدرت وزارة المالية في بكين النسخة الصينية من اتفاق المرحلة واحد التجاري المُوقع في واشنطن، أمس الأربعاء، لتعزيز مشتريات الصينيين للمنتجات الأميركية وتخفيف التوتر في نزاع تجاري استمر لشهور.

ووافقت الصين على شراء بضائع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تشمل واردات إضافية من منتجات المزارع الأميركية بقيمة 32 مليار دولار، حسب ما يُظهر النص الصيني الصادر اليوم الخميس، مما يتماشى مع القيم النقدية والإطار الزمني المذكور في النسخة الأميركية.

وأقرت الولايات المتحدة والصين بأن المشتريات ستتم بأسعار السوق بناء على اعتبارات تجارية، وإن ظروف السوق، خاصة بالنسبة للبضائع الزراعية، قد تفرض موعد المشتريات في أي سنة محددة، حسب ما أفادت نسختا نص الاتفاق.