مصر.. الحد الأقصى لإتاوة الدولة بقانون الثروة المعدنية 20%

أصدر مجلس الوزراء المصري ملخصاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الذي طال انتظاره، ومن أبرز ما جاء فيها وضع حد أقصى لرسوم الامتياز التي تحصل عليها الدولة عند 20%.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن اللائحة الجديدة ستُلغي إلزام شركات التعدين بتشكيل مشروعات مشتركة مع الحكومة.

كما قال البيان أيضا إنه سيكون على شركات التعدين دفع قيمة إيجارية لمناجمها ومحاجرها، وكذلك إتاوات تحدَّد لكل خام على حده.



وتشكو شركات التعدين منذ فترة طويلة من أن نظام المشروعات المشتركة الإلزامية، والإتاوات المرتفعة واتفاقيات المشاركة في الإنتاج، يجعل نشاط التعدين في مصر غير مربح.