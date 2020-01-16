ويسترن يونيون: لا علاقة لنا برسوم وكيلنا في لبنان على التحويلات الدولارية

نفى نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأوسط، حاتم سليمان، لقناة العربية أن يكون قرار وكيلها في لبنان "أو إم تي" OMT بفرض رسوم قدرها 2% على حوالات الدولار، له علاقة بعقد ويسترن يونيون مع الشركة اللبنانية.

وأكد حاتم أن الاتفاق بفرض الرسوم هو بمثابة اتفاق بين"أو إم تي" وعملائها لأن الاتفاق بين ويسترن يونيون و"أو إم تي" لا يتضمن فرض أي عمولات إضافية.

وكانت "أو إم تي" قد أعلنت أنها ستفرض رسوماً بنسبة 2% على الحوالات الواردة للبنان بالدولار الأميركي، وذلك نتيجة لصعوبة تأمين الدولار في البلاد.