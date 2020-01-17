الشيوخ الأميركي يوافق على اتفاقية تجارة مع المكسيك وكندا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي مضى عليها 26 عاما تتضمن قواعد أكثر

صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنويا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم (يوسمكا)، بأغلبية 89 صوتا ضد 10 أصوات في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب ليوقعه ليصبح قانونا.

وكان مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد وافق على مشروع القانون في التاسع عشر من ديسمبر بعد وضع تغييرات لضمان إنفاذ أفضل لحقوق العمالة وتشديد القواعد البيئية.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ في اليوم التالي لتوقيع ترمب اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي طال انتظاره مع الصين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن جهود ترمب لإعادة توازن العلاقات الأميركية مع شركائها التجاريين الرئيسيين تؤتي ثمارها وتدعم النمو الاقتصادي الأميركي.

وقال في بيان "هذا الاتفاق التاريخي لا يحدّث ويعيد توازن علاقتنا التجارية مع كندا والمكسيك فقط، لكنه يعزز النمو الاقتصادي ويخلق وظائف ويوفر ثقة ضرورية للمزارعين والعمال والمصنعين".

ووصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم أمس الخميس إقرار الاتفاق بأنه نبأ سار للاقتصاد المكسيكي، وتوقع أنه سيحقق انطلاقة لاستثمارات جديدة.

ولا تزال كندا بحاجة إلى إقرار الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ وتحل محل اتفاقية نافتا. وكان زعماء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد وقعوا اتفاقية يوسمكا في سبتمبر 2018.