"إن.إم.سي": مراجعة مستقلة بعد تقرير "مادي ووترز"

قالت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد (إن.إم.سي.هيلث) إن لجنة مراجعة مستقلة عينت لوي فري، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي لإعداد تقرير بشأن ادعاءات من جانب شركة مادي ووترز الأميركية وأطراف ثالثة.



ودشنت إن.إم.سي، أكبر شركة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية بعد أن شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في قيمة أصولها ورصيدها النقدي بينما أعلنت عن مركز مدين.



وينطوي البيع على المكشوف على اقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص وتحقيق ربح من فرق السعر. ومادي ووترز، التي أسسها الأميركي، كارسون بلوك، معروفة في أسواق المال بالإعلان عن تكوين مراكز مدينة في الأسهم بناء على أبحاث تجريها بنفسها، وفقاً لما نقلته "رويترز".



وقالت إن.إم.سي إن اللجنة عينت أيضاً شركة إدارة المخاطر إف.جي.آي.إس التابعة لفري.



وقال جوناثان بومفورد رئيس مجلس إدارة لجنة المراجعة المستقلة "اللجنة اختارت مجموعة فري لتقديم تقرير مستقل تماماً، وغير متحيز، وشامل وشفاف سيعالج جميع تلك الادعاءات".



وتجري اللجنة مراجعة مستقلة لجميع المزاعم، وتركز مبدئياً على تأكيد الأرصدة النقدية لإن.إم.سي في 15 ديسمبر/ كانون الأول.



وتعتزم اللجنة نشر نتائج المراجعة لجميع الادعاءات الأساسية المقدمة، وعلى الأخص جميع المزاعم ذات الطبيعة المالية، قبل أن تعلن إن.إم.سي عن نتائج أعمالها لعام 2019.



وعند الإغلاق أمس الخميس، خسرت إن.إم.سي 44% من قيمة أسهمها منذ نشر التقرير في 17 ديسمبر/ كانون الأول. وتنفي الشركة هذه الادعاءات.