بنك أوف أميركا: صناديق السندات تستقطب 16.6 مليار دولار

قال بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، إن صناديق السندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ يدفع حماس المستثمرين عوائد السندات للانخفاض أكثر حتى في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات على التحسن.

وقال بنك أوف أميركا إن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفا هذا بأنه "أصداء عام 2000". والارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأميركية في الأشهر القليلة الفائتة مثال آخر يذكر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت.

ويفرض تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي ضغوطاً صعودية على تكاليف الاقتراض، لكن عوائد السندات تحجم عن التحرك صعوداً.

وفي الأسهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، مع استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة للقدر الأكبر من تلك الأموال.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية 8 تريليونات دولار منذ أوائل سبتمبر مع ضخ بنوك مركزية للسيولة.