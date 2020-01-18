الأمم المتحدة تدعم ترؤس السعودية مجموعة العشرين

التقى فهد المبارك وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث المملكة لمجموعة العشرين، برفقة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين.

وجرى خلال اللقاء أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تشهده المملكة الآن من إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة وإيجابية، والسبل الكفيلة لتعزيز هذا التعاون في ظل رئاسة ‫المملكة لمجموعة العشرين.

وأكد ليو زنمين، خلال اللقاء حرص الأمم المتحدة على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها لمجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون لما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، معرباً عن ترحيب الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمشورة لإنجاح رئاسة المملكة لأهم مجموعة اقتصادية في العالم لتحقيق النتائج المرجوة.