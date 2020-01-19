اقتصاد الصين سجل أبطأ وتيرة نمو منذ 29 عاماً

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو في 29 عاماً في 2019 بنسبة 6.1%، وسط حرب تجارية استمرت لقرابة عامين مع الولايات المتحدة وقد بدأت تنفرج في 2020 مع توقيع اتفاقية المرحلة الأولى الأسبوع الماضي.

وقد جاء النمو الاقتصادي السنوي للصين متماشياً مع التوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 6.1%، كما جاء ضمن النطاق الذي وضعته الحكومة بين 6% و6.5%.

أما في الربع الأخير من العام الماضي، فقد بلغ النمو الاقتصادي 6% وهو أقل نمو فصلي على الإطلاق.

وقد تباطأ الإنتاج الصناعي للصين في 2019 لينمو بنسبة 5.7%، وهو أفضل قليلاً من تقديرات المحللين، لكنه يمثل تراجعاً عن عام 2018.

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين، اليوم الأحد، إنها وافقت على 157 مشروعاً لاستثمارات في الأصول الثابتة في 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار).

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي، في مؤتمر صحافي، أن الاقتصاد الصيني يملك الأسس اللازمة لمواصلة العمل بشكل مستقر في 2020.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، قد أبرما الأربعاء، اتفاق تجارة الصين "المرحلة الأولى" في البيت الأبيض.