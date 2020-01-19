السعودية.. ارتفاع الاستثمار الخارجي لـ 3.5 مليار دولار بـ 9 أشهر

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم الأحد إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى السعودية ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

من جهتها أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته تزامناً مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019.

وتأتي هذه القفزة في عدد الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1,130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية.

وتصدرت الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال العام 2019.

كما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً بالنسبة للاستثمارات الخارجية.

وارتفع الطلب على التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030.

وجرى خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة في السعودية.

وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أميركية، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018.

كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة، التي بدأت الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.

وكان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ 238 شركة خلال نفس الفترة من عام 2018.