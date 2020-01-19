بكين تستثمر بمشاريع "مليارية" تصل لـ200 مليار دولار

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين، اليوم الأحد، إنها وافقت على 157 مشروعا لاستثمارات في الأصول الثابتة في 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار).

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي، في مؤتمر صحافي، أن الاقتصاد الصيني يملك الأسس اللازمة لمواصلة العمل بشكل مستقر في 2020.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، قد أبرما الأربعاء، اتفاق تجارة الصين "المرحلة الأولى" في البيت الأبيض.

موضوع يهمك وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، الأربعاء، اتفاق تجارة الصين "المرحلة الأولى" في... ترمب يوقع رسمياً المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين اقتصاد

ووصف ترمب توقيع الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو مستقبل من التجارة العادلة والمتبادلة مع الصين".

وتوصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق تجاري جزئي في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرتقب أن تخفف من حدة الحرب التجارية المستمرة منذ أمد طويل والتي أضرت بالمزارعين الأميركيين وخلق عقبة أمام النمو العالمي.

وبموجب الاتفاقية، وافقت واشنطن على إلغاء بعض التعريفات الجديدة وخفض الرسوم الأخرى، وقالت الصين إنها ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية. كما يتضمن بعض إصلاحات سياسات الصين بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

ويرى ترمب أن إبرام اتفاقية تجارية واسعة أولوية قبل إعادة انتخابه عام 2020. وتسببت الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة قلق المستثمرين الذين يخشون استمرارها والتأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس في تغريدة له في 31 ديسمبر، إنه يتوقع أن يسافر إلى بكين لبدء محادثات حول "المرحلة الثانية" في وقت لاحق.

واتفاق المرحلة واحد تتويج لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهرا مما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتكدير صفو أسواق المال وتعطل سلاسل الإمداد وإبطاء النمو العالمي.