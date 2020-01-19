مصادر: مصر تتجه لحسم مصير الضريبة على الأرباح الرأسمالية

صرحت مصادر بأن وزارة المالية المصرية بصدد عقد اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية والبورصة، لحسم مصير الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة خلال الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن من بين المقترحات التي يجري دراستها هو إيقاف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية.

كما تشمل المقترحات استكمال التعامل بضريبة الدمغة بخصم واحد في الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين، على ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً وليس دفترياً.

موضوع يهمك قال نائب وزير المالية لشؤون الضرائب سابقاً في مصر عمرو المنير، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة.وأضاف أنه ليس من... المنير: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بمصر يحقق العدالة جرس الإغلاق

يذكر أن ضريبة الدمغة المطبقة حاليا في البورصة تم تطبيقها بعد إلغاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2017.

وكانت تنص على بدء العمل بها بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول، ثم تزيد إلى 1.50 في الألف في العام الثاني، ثم تزيد إلى 1.75 في الألف في العام الثالث، ولكن قررت وزارة المالية مؤخرا تثبيتها عند 1.50 في الألف.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في أول اجتماع للجنة السياسية النقدية بالعام الجاري، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم والارتفاعات المتتالية لسعر الجنيه أمام الدولار.