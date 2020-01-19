مصر ثاني أكثر الأسواق جذباً لصفقات الاستحواذ بالمنطقة

أظهر تقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 أن مصر حلت في المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذبا لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019 من حيث القيمة، ولكنها استحوذت على واحدة من أقل الحصص على مستوى المنطقة من حيث الحجم.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة "ريفينتيف"، إلى تراجع حصة مصر من صفقات الاندماج والاستحواذ لتصل إلى 2%، مقابل 8% في عام 2018.

واستحوذ قطاعا الطاقة والكهرباء بالمنطقة على أكبر حصة من صفقات الاندماج والاستحواذ بلغت 77%، فيما جاء القطاع المالي في المركز الثاني بحصة قدرها 15%، وذلك وفقاً لنشرة "إنتبرايز".

وتراجعت عائدات إصدارات أسواق رأس المال السهمي في مصر بنسبة 69% على أساس سنوي، في حين قفزت العائدات في السعودية بنسبة 1860% على أساس سنوي، وذلك بفضل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو العملاقة والذي انطلق أواخر العام الماضي.

وكانت أكبر صفقة على مستوى سوق الأسهم في مصر هي اكتتاب شركة راميدا للصناعات الدوائية في ديسمبر الماضي، والذي جمع 109.3 مليون دولار.

وتراجعت عائدات مصر من سوق الدين بنسبة 5% على أساس سنوي، لتغلق عام 2019 دون مستوى 10 مليارات دولار، إذ أصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير من العام الماضي لتمثل أكبر صفقة في أسواق الدين.

واحتفظت المجموعة المالية "هيرميس" بصدارة أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019، إذ ارتفعت عائداتها من إدارة الصفقات بنسبة 8% على أساس سنوي، واستحوذت على 5% من إجمالي أسواق المنطقة، لتتفوق على سامبا كابيتال السعودية. وارتفعت رسوم أسواق الأسهم بنسبة 95% على أساس سنوي في عام 2019.

وحصل بنك الاستثمار ستاندرد تشارترد على المركز الأول في إدارة إصدارات سوق السندات في المنطقة خلال 2019، فيما جاء إتش إس بي سي في المركز الأول في تقديم الاستشارات المالية لعمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.