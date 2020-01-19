"مبادئ السوق" تحكم زيادة واردات الصين من أميركا

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأميركية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأميركية وفقا لمبادئ السوق.

وأضافت منغ وي، المتحدثة باسم اللجنة، أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وأوضحت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على "مصالح أطراف ثالثة"، في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.

ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحافيين، إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأميركية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.