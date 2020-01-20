الصين تشهد أسوأ طلبيات تصدير في 10 سنوات

ارتفعت طلبيات التصدير التي تلقتها تايوان في ديسمبر للمرة الأولى في 14 شهرا، بدعم من انتعاش في الطلب العالمي على الإلكترونيات وسط انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية يوم الاثنين أن طلبيات التصدير ارتفعت 0.9% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 43.78 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل، منهية سلسلة تراجعات بدأت في نوفمبر 2018.

وقالت الوزارة إن طلبيات المنتجات الإلكترونية قادها طلب على الهواتف المحمولة ومعدات اتصالات الجيل الخامس.

لكن طلبيات التصدير هبطت 5.3% في 2019، وهو أسوأ أداء منذ الأزمة العالية العالمية في 2009 ومقارنة مع زيادة بلغت 3.9% في 2018.