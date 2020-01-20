إنهاء أزمة العمالة الفلبينية في الكويت الشهر المقبل

اتفق مسؤولون في كل من الكويت والفلبين على الاجتماع الشهر المقبل لحل أزمة العمالة الفلبينية في الكويت.

واجتمع، أمس، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبد الله ماماو الذي يزور البلاد حاليا، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وبحث الجارالله وماماو الحظر الذي فرضته الفلبين على إرسال العمالة إلى الكويت بسبب الجريمة التي تعرضت لها عاملة منزلية، وأشاد ماماو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت في هذا الشأن.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع يضم المسؤولين في البلدين خلال النصف الأول من الشهر المقبل لمناقشة الاتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018.