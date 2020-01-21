السعودية تعود لأسواق السندات مع تراجع الفائدة

بدأت الحكومة السعودية بتسويق إصدار لسندات مقومة بالدولار بحسب وثيقة مصرفية، ضمن خطة لاقتراض 32 مليار دولار من الأسواق الدولية هذا العام.

وأظهرت الوثيقة أيضا أن حجم كل شريحة لن يقل عن نصف مليار دولار وهو الحجم المعياري.

وسيتم تقسيم الإصدار على 3 شرائح لآجال 7 و12 و35 عاماً.

ومن المتوقع تسعير شريحة السبعة أعوام بـ 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، على أن يتم تسعير شريحة الـ 12 عاما بـ 135 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.

ويتوقع تحديد سعر شريحة سندات ذات الاستحقاق لـ 35 عاما بـ 180 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.

وجرى تعيين بنوك كل من "سيتي غروب" و" مورغان ستانلي" و" ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين للطرح.