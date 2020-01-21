الصين: شراء منتجات زراعية أميركية لن يؤثر على الواردات من دول أخرى

قال لي تشنغ تشيان، المسؤول بوزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأميركية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.

وأبلغ تشيان مؤتمرا صحافيا أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأميركية القادرة على المنافسة إلى أسواقها، وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين.

وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسب ما تمليه أوضاع السوق وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت بكين قد وافقت على مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق تجارة أولي جرى توقيعه الأسبوع الماضي، لكن مازالت هناك شكوك بخصوص عدد من المسائل في هذا الصدد.