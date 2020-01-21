ترمب يهدد بفرض رسوم كبيرة على السيارات الأوروبية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الأخير.



وسبق أن هدد ترمب بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية من أجل الحصول على شروط أفضل في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وأرجأ ترامب أكثر من مرة فرض الرسوم.



وصرح ترمب، في مقابلة مع محطة سي.إن.بي.سي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقاً تجارياً مضيفاً "لا يملكون خيارا".



وفي مقابلة منفصلة من دافوس مع فوكس بيزنس نيوز، قال ترمب إن الرسوم على السيارات الأوروبية قد تصل إلى 25%.



وأضاف "في نهاية المطاف سيكون الأمر سهلا جدا لأنه في حالة الفشل في إبرام اتفاق، سنفرض رسوما 25% على سياراتهم".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترمب هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من أوروبا إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015.