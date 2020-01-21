محافظ "المركزي البحريني": "عدم اليقين" يسيطر على أنشطة الأعمال لتغير ثوابت الاقتصاد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، اليوم الثلاثاء، إن العالم دخل مرحلة عدم اليقين فيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة الحالية، نتيجة التغيرات التي يمر بها العالم.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن العالم عمل بمنظومة بها كثير من الثبات على مدار ثلاثة إلى أربعة عقود، تعتمد على حرية النفاذ إلى الأسواق وحرية التجارة بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي الذي أعطى زخما للتجمعات الاقتصادية.

وتابع: "لكن في الفترة الأخيرة، ظهرت كثير من الأمور التي غيرت تلك الثوابت، مثل خلافات التجارة الدولية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أثارت الكثير من التساؤلات حول مشروع الوحدة الأوروبية".

وأشار إلى أن العالم دخل في أزمة التغير المناخي، والتحولات التكنولوجية الكبيرة وتأثيرها على الاقتصاد، مؤكدا أن الأنشطة التقليدية بشكل عام ستواجه مشاكل كبيرة، والأنشطة التي تتفاعل بإيجابية مع التحولات التكنولوجية ومع متطلبات التغير المناخي سيكون لها مستقبل أكبر.